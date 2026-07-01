«إيبولا» يكلف أفريقيا 3.6 مليار دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف أفريقيا ما ​يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما قد يؤدي إلى أزمة تنموية. وتقول الحكومة في ⁠جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن تفشي سلالة بونديبوجيو من ​فيروس إيبولا، التي لا يتوفر لها ​لقاح ‌أو علاج مثبت، أصاب 1307 ⁠أشخاص، ​وأودى بحياة 377 في البلاد منذ إعلانه في 15 مايو.

وقال داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونجو الديمقراطية: «إذا ​توفرت لدينا الموارد وبذلنا المزيد من الجهود، يمكننا احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الخسائر»، مضيفاً: «وإذا لم نفعل ذلك، فإن هذه الحالة الطارئة الصحية قد تتحول إلى أزمة ‌تنموية أعمق وأطول ​أمداً في أنحاء المنطقة، وربما في القارة بأسرها».