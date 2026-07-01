إجلاء 30 مريضاً من غزة للعلاج بالخارج

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أمس، في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصاً، بينهم 30 مريضاً و55 مرافقاً، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن عملية التجمع انطلقت من داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة.

وتولت منظمة الصحة العالمية إدارة عملية الإجلاء وتنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة غير متوافرة داخل قطاع غزة.