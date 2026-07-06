الناتو يتعهد بإبرام عقود ضخمة لتعزيز قدراته الدفاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، بأن يبرم الحلف عقودا بمليارات الدولارات لتعزيز قدراته الدفاعية.

ويشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، في قمة تستضيفها أنقرة للتكتّل الذي يضم 32 عضوا.

يأتي انعقاد القمة بعد عام على تعهّد دول الناتو، إثر ضغوط مارسها ترامب، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035.

وقال روتّه لصحافيين في أنقرة "بعد عام واحد فقط، نرى بالفعل تقدما نوعيا".

وأضاف أن "الحلفاء الأوروبيين وكندا يستثمرون بالفعل نحو أربعة بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع والأمن"، وسيعرضون خططا واضحة بشأن كيفية تحقيق الهدف النهائي.

لكي يُظهروا لترامب ترجمة أقوالهم إلى أفعال، يعتزم أعضاء في الحلف الإعلان عن عقود تسلّح كبرى خلال منتدى للصناعات الدفاعية يُنظّم على هامش القمة.

وأورد روته، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التركية "سنعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ستوفر لنا معدات أساسية للردع والدفاع".

ولفت إلى أن الدول الأوروبية وكندا زادت في العام الماضي إنفاقها الدفاعي بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذا الأمر يُترجم بـ258 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الإضافية في العامين 2025 و2026 مجتمعين.

وتابع "نحن نستثمر في أمننا، ونحرص على أن يكون لدينا ما نحتاجه لحماية مجتمعاتنا اليوم وغدا".