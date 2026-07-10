أميركا ستشرف على انسحاب إسرائيل من "مناطق تجريبية" في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مصادر لبنانية وأميركية، الخميس، بأن وفدا عسكريا أميركيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان، تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء التصعيد العسكري.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تبلّغ من السفير الأميركي ميشال عيسى بأن الوفد العسكري سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء هذا الانسحاب تطبيقا لمضمون الاتفاق.

وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي "نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار". وأضاف "سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها".

وأوضح أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين. وأضاف "سنبدأ قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع".

ووقّع لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار برعاية أميركية.

وبحسب بيان الرئاسة، فقد أبلغ عيسى، الرئيس عون بأن "التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتُفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أميركيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا".