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حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 3889 قتيلاً

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حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 3889 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين إلى 3889 قتيلا على الأقل، وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز.

وبحسب تقارير حكومية أُصيب قرابة 17 ألف شخص جراء الزلزالين في حين فقد نحو 18 ألف شخص آخرين منازلهم.

وفي سياق متصل دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى الإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج لمساعدة البلاد على مواجهة الكارثة.

وفي غضون ذلك، تسعى الأمم المتحدة لجمع نحو 300 مليون دولار لصالح عمليات التعافي في فنزويلا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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