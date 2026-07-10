إيران: القوات الأميركية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن نائب محافظ بوشهر الإيراني إحسان جهانيان، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية شنت غارة جوية ظهر الخميس، على محيط محطة بوشهر النووية.

وقال جهانيان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن القوات الأميركية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، وقاعدة عسكرية في منطقة تشوغادك بالمحافظة، إضافة إلى رصيف للصيد.

وأوضح أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف أن رصيف "بنود" التابع لمنطقة "عسلوية" تعرض لهجوم أيضا خلال ساعات الصباح، ما أدى إلى اندلاع حرائق في قوارب صيد تعود لسكان المنطقة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت أعمال المعاينة وتقييم الأضرار في المواقع المستهدفة.

المصدر : عرب 48