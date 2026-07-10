إصابات السرطان تقترب من 35 مليون حالة سنويا

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، مؤكدة أن المرض لا يزال ثاني أبرز أسباب الوفاة في العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت في تقريرها العالمي عن حالة السرطان لعام 2026، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.

وبحسب التقرير، تبقى 87% من النساء المصابات بسرطان الثدي في البلدان المرتفعة الدخل على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص، مقارنة بنحو 42% في البلدان المنخفضة الدخل، فيما تدرج أقل من ثلث البلدان رعاية السرطان ضمن حزم التغطية الصحية الشاملة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن فرص النجاة من السرطان "يجب ألا تعتمد أبدا على مكان الولادة أو مستوى الدخل"، مؤكدا أن أوجه عدم المساواة ليست حتمية ويمكن معالجتها من خلال عمل أقوى وأكثر تنسيقا".

وأشار التقرير إلى أن نحو 4 من كل 10 حالات سرطان ترتبط بعوامل خطر يمكن الوقاية منها، مثل تعاطي التبغ، واستهلاك الكحول، والسمنة، وقلة النشاط البدني، وبعض أنواع العدوى، ما يؤكد أهمية الاستثمار في الوقاية.

ورغم إحراز تقدم في مكافحة التبغ وتوسيع برامج التطعيم وزيادة عدد الخطط الوطنية لمكافحة السرطان، أوضح التقرير أن الأدوية الأساسية لا تزال بعيدة المنال في كثير من البلدان منخفضة الدخل.

المصدر : وكالة وفا