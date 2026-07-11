أوكرانيا تعلن قصف 21 ناقلة نفط روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العسكرية في كييف، اليوم السبت، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة لقصف 21 ناقلة نفط روسية أخرى في بحر أزوف ليلا.

وقالت هيئة الأركان العامة، عبر تطبيق "تلغرام"، إن المسيرات ضربت أيضا أربع قاطرات وسفينتين لنقل البضائع الجافة وجرافة إلى جانب ناقلات النفط. وأضاف المنشور أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

وفي حال تأكد هذا، فسيكون أكبر هجوم أوكراني بالمسيرات من حيث العدد في عمليات ضد السفن الروسية.

من جهته، قال يوري سليوسار الحاكم الإقليمي في روستوف إن أربع سفن فقط تعرضت للهجوم في البحر في المساء.

وكتب، عبر "تلغرام": "قتل شخص، وهو بحار على متن سفينة دعم".

وأضاف أن الأضرار، التي وقعت على متن السفن طفيفة ولا يوجد خطر تسرب.