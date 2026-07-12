حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4 آلاف قتيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت فنزويلا الليلة الماضية، أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4 آلاف قتيل.

وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليغرام، أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 حزيران، سويا أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية وأُدرج الآلاف غيرهم أيضا في عداد المفقودين.

وبحسب شبكة (إن بي سي نيوز) الأميركية، ذكرت أن الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7.5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7.2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.

المصدر : وكالة وفا