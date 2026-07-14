منظمة الصحة العالمية تدعو إلى دعم جهود مكافحة "إيبولا"

14 يوليو 2026 17:15

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم ​الثلاثاء إن المنظمة لم تتلق إلا أقل من نصف التمويل اللازم لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في ⁠شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وحثت المانحين على ​عدم التخلي عن البلاد في هذه المرحلة ​الحرجة ‌من الوباء.

وتلقت المنظمة ⁠نحو ​40 بالمئة من مبلغ 115 مليون دولار كانت طالبت بتوفيره لمواجهة تفشي المرض في بونديبوجيو. وتشير بيانات حكومية إلى إصابة ‌1926 شخصا على الأقل ووفاة 702.

وقال الدكتور شيكوي إيهيكويزو مدير ​برنامج المنظمة للطوارئ الصحية لصحفيين في جنيف بعد زيارة إلى إقليم إيتوري الأكثر تضررا "يتطلب هذا التفشي موارد تتناسب مع حجم التحديات التي نواجهها. ولا يمكن السماح ‌بأن تتحمل جمهورية الكونغو ​الديموقراطية هذا العبء وحدها".

وذكر أن الاستجابة وصلت إلى مرحلة حرجة، وبات من الضروري تكثيف الجهود للكشف عن ​المرضى وعزلهم ‌بعد ⁠انتشار الإصابات ‌في مقاطعتين جديدتين هذا ‌الأسبوع.