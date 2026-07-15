مسقط تؤكد تعاونها لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس، بأنها تواصل تعاونها مع جميع الأطراف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وأشارت في بيان إلى أنه «في ضوء المناقشات والمقترحات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية مجدداً التزام سلطنة عُمان بتعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لإعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي».

وأكد البيان «التزام عُمان الكامل بتعهداتها الناشئة عن كونها دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتقيد به».

وكان وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أكد في وقت سابق أن هناك مناقشات معقدة تجرى حالياً للتوصل إلى ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على أن سلطنة عُمان تعمل مع إيران والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

وقال البوسعيدي إن بلاده تتحمل مسؤولية المساهمة في صياغة ترتيبات تكفل أمن الملاحة في المضيق، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

في غضون ذلك، قالت شركة «ستولت نيلسن» النرويجية للشحن البحري، إن ناقلة المواد الكيميائية التابعة لها «ستولت ماجنيزيم»، تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان أمس.

وأضافت الشركة أن السفينة تعرضت لانفجار جسم خارجي غير معروف، مما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، لكن كل الموجودين على متن الناقلة بخير.