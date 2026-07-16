"الفاو": ثلث سكان العالم لا يستطيعون تحمل كلفة الغذاء الصحي

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت كلفة النظام الغذائي الصحي بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، ما جعله بعيداً عن متناول ثلث سكان العالم، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2026"، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء رفع متوسط كلفة النظام الغذائي الصحي إلى 4.28 دولار للفرد يومياً.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو كولين، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن 2.69 مليار شخص، أي ما يعادل تقريبًا شخصاً واحداً من كل ثلاثة أشخاص في العالم، ما زالوا غير قادرين على تحمل كلفة نظام غذائي صحي.

وأوضح التقرير أن كلفة النظام الغذائي الصحي لا تتوزع بالتساوي بين مكوناته، إذ تمثل الأغذية الأساسية، مثل البقوليات والحبوب، نحو 13% من إجمالي الكلفة، فيما تشكل المنتجات الحيوانية قرابة 30%، والفواكه والخضراوات 16%.

واعتبر توريرو أن التحدي لا يكمن في إنتاج كميات كافية من السعرات الحرارية، بل في جعل الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية أكثر قدرة على تحمل الكلفة، مضيفاً أن تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من شأنه أن يقلل بصورة كبيرة التكاليف المرتبطة بالنظام الغذائي الصحي.