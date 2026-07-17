الكويت: إصابات في صفوف الجيش إثر الهجمات الإيرانية العدوانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشار الجيش الكويتي إلى وقوع إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية العدوانية التي اسهدفت البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقالت الوكالة "قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ونائب رئيس (الأركان) اللواء الركن الطيار صباح جابر الأحمد الصباح بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية الذين أصيبوا جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية صباح اليوم الجمعة إثر العدوان الإيراني الآثم وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم".

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان قولها، في بيان صحفي، إن "الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة إلى شرح من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصابين وأشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في تقديم الرعاية والعلاج اللازمين"، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

كانت السلطات الكويتية قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، ​إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني، ⁠مما أدى إلى أضرار ​في المنشآت ونشوب حريق ​وتضرر ‌بعض وحدات ⁠توليد ​الكهرباء. وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة ‌على الحريق، وأن الفرق ‌الفنية بدأت في تقييم الأضرار وتأمين المحطة والعمل على ​إعادة تشغيل وحدات توليد الكهرباء المتضررة في أسرع وقت ممكن.