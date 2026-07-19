إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابط احتياط بجروح وصفها بأنها متوسطة، الجمعة، خلال العمليات العسكرية التي تنفذها قواته في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي له، إن الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإن عائلته أُبلغت بالحادث، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائره البشرية والمادية في العمليات العسكرية، فيما لا تتوفر تقارير مستقلة عن عدد الضحايا.

إلى ذلك، وفي بيان آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض، في وقت سابق من اليوم، السبت، ما وصفه بـ"هدف وهمي" في منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان.

وأضاف أنه لم تُفعّل صافرات الإنذار، وأن "ملابسات الواقعة لا تزال قيد التحقيق".

يأتي ذلك في وقت تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ومن بين ما رصده الإعلام اللبناني، الجمعة، غارات على بلدات شوكين والناقورة والمنصوري، وتفجيرات في بلدة زوطر الغربية ومحيط كفرتبنيت ونسف منازل في بنت جبيل، وتحليق للطيران المسيّر فوق العديد من البلدات، واقتراب آلية إسرائيلية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصوري.

المصدر : وكالات