برلين وروما تفتحان القوة البديلة ليونيفيل جنوب لبنان

تتجه الأنظار إلى مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، بعدما دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى بحث إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عقب انتهاء ولايتها، بالتزامن مع كشف تقارير إسرائيلية عن مقترح يقضي بنشر قوات إيطالية للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. ويأتي ذلك وسط نقاشات متواصلة بشأن آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتمسك لبنان بأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخولة بتولي الأمن في الجنوب.

مقترح أوروبي

طرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول فكرة إنشاء بعثة أوروبية تتولى مهام أمنية في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوات «يونيفيل»، معتبرًا أن وجود قوة أوروبية قد يمنع حدوث فراغ أمني، ويمهد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية، مع الحيلولة دون عودة عناصر «حزب الله» إلى تلك المناطق.

وأكد فاديفول، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، أن استقرار الحكومة اللبنانية يمثل فرصة تستوجب دعمًا أوروبيًا أكبر، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان.

مبادرة إيطالية

بالتزامن مع الطرح الألماني، كشف موقع «واي نت» الإسرائيلي عن مناقشات تتعلق بما وصفه بـ«المبادرة الإيطالية»، التي تقضي بنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، بدلا من قوات «يونيفيل».

وأشار التقرير إلى أن المقترح جاء بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى قوة الأمم المتحدة، موضحًا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار نهائي.

خلاف لبناني

وتطرقت المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق الجنوبية، إذ اقترحت إسرائيل تطبيق نموذج تجريبي يسمح بانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها، قبل توسيع التجربة لاحقًا إذا أثبتت نجاحها.

في المقابل، تمسك الوفد اللبناني بأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخولة بالانتشار والسيطرة على تلك المناطق، والإشراف على تنفيذ أي ترتيبات أمنية مستقبلية، في وقت تستمر فيه المشاورات الأوروبية بشأن طبيعة التفويض والمهام التي قد تضطلع بها أي قوة جديدة بعد انتهاء مهمة يونيفيل.