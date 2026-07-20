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الصحة الإيرانية: 50 قتيلا جراء الهجمات الأميركية منذ 27 حزيران/ يونيو

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الصحة الإيرانية: 50 قتيلا جراء الهجمات الأميركية منذ 27 حزيران/ يونيو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء السبت، 18 يوليو 2026، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين جراء الهجمات الأميركية على البلاد منذ 27 حزيران/ يونيو.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور في تدوينة على منصة شركة "إكس"، السبت، أوضح فيها أن عددا من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تم تخريج 460 مصابا بعد استكمال علاجهم.

وكان كرمانبور قد أعلن، الجمعة، أن حصيلة الهجمات بلغت 38 قتيلا وأكثر من 400 جريح، قبل أن ترتفع الأرقام وفق الحصيلة الجديدة.

المصدر : عرب 48

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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