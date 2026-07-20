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الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإيراني على منشأة مدنية حيوية

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الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإيراني على منشأة مدنية حيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة الخارجية في الكويت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي وقع صباح اليوم الأحد وطال مجددا محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن "تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم".
وأضافت الوزارة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محملة إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الهجمات وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب.
وشددت على أن "دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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