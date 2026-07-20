إيطاليا تعلن "الإنذار الأحمر" في 14 مدينة بسبب موجة الحر

القاهرة - كتب محمد نسيم - تصاعدت حدة التغيرات المناخية في القارة الأوروبية، حيث رفعت السلطات الإيطالية درجة الاستعداد إلى "الإنذار الأحمر" في 14 مدينة رئيسية، وذلِك تزامناً مع موجة الحر الشديدة وغير المسبوقة التي تعصف بالبلاد.

وحذرت وزارة الصحة الإيطالية، عبر بيان نقلته وكالة الأنباء "ادنكرونوس"، من أن درجات الحرارة المرتفعة باتت تشكل خطراً داهمًا ومباشرًا على الصحة العامة، لا سيما على الفئات الأكثر حساسية مثل كبار السن، الرضع، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيف تصنف إيطاليا درجات خطورة الطقس؟

تتبع إيطاليا نظام تحذير دقيق يتكون من ثلاثة مستويات تدريجية للتعامل مع درجات الحرارة:

المستوى الأصفر: يشير إلى التنبيه المبكر واحتمالية ارتفاع الحرارة.

المستوى البرتقالي: يُعلن عند وجود خطر محتمل يؤثر على الفئات الحساسة.

المستوى الأحمر: يمثل ذروة الخطر، ويعني أن الحرارة الشديدة أصبحت تهدد صحة وسلامة جميع المواطنين دون استثناء.

حصيلة مرعبة لضحايا الحر في أوروبا

على الجانب الآخر، كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن 7 دول أوروبية عن أرقام صادمة؛ حيث تم تسجيل نحو 14 ألف وفاة إضافية تفوق المعدلات المعتادة خلال موجة الحر في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وفي السياق ذاته، رصد مكتب الأرصاد البريطاني نحو 2200 وفاة إضافية في الفترة ما بين 18 و28 من الشهر نفسه. وتؤكد الجهات الرسمية أن هذه الأرقام لا تزال أولية، ومن المرجح أن ترتفع بشكل ملحوظ مع ورود التحديثات والبيانات الجديدة من بقية الدول الأوروبية.

المصدر : وكالات