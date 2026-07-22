زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم سومطرة الإندونيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال متوسط ​​الشدة بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، في إقليم سومطرة الشمالية الإندونيسي، في تمام الساعة 12:18 ظهر اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الماليزية.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن هيئة الأرصاد الجوية الماليزية ، قولها في بيان لها إن مركز الزلزال كان يقع على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب غرب مدينة لانجسا الإندونيسية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت في منشور لها بثته على صفحتها على موقع فيسبوك، أن "السكان شعروا بهزات أرضية على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا".