ترامب يدرس توسيع العمليات ضد إيران والجيش الأميركي يعد خيارات عسكرية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب قد يتخذ خلال الأيام المقبلة قرارا بشأن توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت يواصل الجيش الأميركي إعداد خيارات هجومية محتملة.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال مزيد من القدرات، بينها طائرات تزويد بالوقود ومقاتلات، وسط تقديرات بإمكانية مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية واسعة النطاق.

ومن جانبها، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأن ترامب لن يسمح للهجمات الإيرانية التي أوقعت قتلى في صفوف القوات الأميركية بالمرور دون رد، مؤكدا أن الإدارة تسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران.

وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن وتيرة العمليات العسكرية لم تعد بنفس الزخم الذي شهدته الأسابيع الأولى من الحرب، رغم استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.

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وأضافت الشبكة، نقلا عن مصدر مطلع، أن توقيع مذكرة التفاهم لوقف النزاع لقي ارتياحا داخل البيت الأبيض، إلا أن أي تراجع عنها قد يحمل تداعيات سياسية داخلية، في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب وارتفاع الخسائر البشرية إلى التأثير سلبا على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وفي ذات السياق، قال الدبلوماسي الأميركي السابق آلان آير، الذي شارك في مفاوضات نووية سابقة مع إيران، إن إدارة ترامب تواجه حالة من الارتباك وتفتقر إلى استراتيجية متماسكة للخروج من الأزمة مع طهران.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن آير قوله إن الإدارة الأميركية لم تظهر اهتماما كافيا بـ"الدبلوماسية الحقيقية"، واعتمدت بدلا من ذلك على مستشارين مقربين محدودي الخبرة، مشيرا إلى أن انعدام الثقة المتبادل بين واشنطن وطهران يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول للأزمة القائمة.

المصدر : عرب 48