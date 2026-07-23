ترامب يتوعد بقصف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية.. في هذه الحالة

حرب إيران وأمريكا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة طاقة، بحسب "الإخبارية".وأمس توعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إيران برد عسكري أشد بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة.وأشار إلى أن طهران أهدرت جميع الفرص المتاحة للتفاوض بالتزامن مع استمرار التصعيد بين الجانبين لليوم العاشر على التوالي، ما أدى لتعليق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما الشهر الماضي بحسب قناة العربية.

وقال هيجسيث إن إيران فوتت كل فرصة للتواصل والحوار، وأن الرئيس ترامب يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع التصعيد.



وأضاف: إذا ما أرادوا الحديث يمكنهم الحديث وإلا سيواجهون وزارة الحرب الأمريكية، وإيران كانت تمتلك كمًا كبيرًا من الأسلحة، وذلك يمثل تهديدًا يتطلب موقفًا حازمًا.