مع ارتفاع درجات الحرارة.. انقطاع الكهرباء عن عاصمة مالطا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت العاصمة المالطية فاليتا اليوم انقطاعًا في التيار الكهربائي، وذلك بعد سلسلة انقطاعات كهربائية شهدتها أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الانقطاعات في وقت تودع فيه الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط موجة حر استمرت خمسة أيام، بلغت خلالها درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

فيما سجلت يوم السبت أعلى درجة حرارة لشهر يوليو على الإطلاق، إذ وصلت إلى 43.3 درجة مئوية.

وأفادت شركة الطاقة الحكومية "إينيمالطا" أن انقطاع التيار الكهربائي نجم عن أعطال في شبكة التوزيع، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في الطلب على الكهرباء.