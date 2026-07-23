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واشنطن تعتزم تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

واشنطن تعتزم تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي، أن واشنطن أبلغت الاحتلال نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة، بحسب "العربية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة طاقة، بحسب "الإخبارية".

تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية

وأمس توعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إيران برد عسكري أشد بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة.

وأشار إلى أن طهران أهدرت جميع الفرص المتاحة للتفاوض بالتزامن مع استمرار التصعيد بين الجانبين لليوم العاشر على التوالي، ما أدى لتعليق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما الشهر الماضي بحسب قناة العربية.
وذكر هيجسيث إن إيران فوتت كل فرصة للتواصل والحوار، وأن الرئيس ترامب يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع التصعيد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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