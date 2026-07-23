سلمان للإغاثة يوسع عملياته الإنسانية في اليمن وغزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والصحية والإنسانية في اليمن وقطاع غزة، عبر تقديم الخدمات الطبية، وتطهير الأراضي من الألغام، وتوفير المساعدات الغذائية، بما يعزز الأمن الإنساني ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الغسيل الكلوي

ففي اليمن، قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ8.263 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2026، وشملت خدمات الطوارئ والباطنية والأطفال والنساء والولادة والغسيل الكلوي، إلى جانب المختبر والأشعة والصيدلية والجراحة والتضميد ونقل الدم والخدمات الطبية المساندة، بما يعكس استمرار الجهود السعودية في دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للسكان في المناطق الأكثر احتياجًا.

جهود إنسانية

في جانب آخر، واصل مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام جهوده الإنسانية، حيث تمكن خلال الأسبوع الثالث من يوليو 2026 من انتزاع 1.786 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في عدد من المحافظات اليمنية، شملت عدن وحضرموت وحجة والحديدة وتعز والضالع وشبوة. وبذلك ارتفع إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع إلى 575.411 لغمًا، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، والحد من مخاطر الألغام، وتمكين السكان من العودة الآمنة إلى مناطقهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

تعزيز الصمود

في قطاع غزة، واصل المركز دعمه الإغاثي بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها 25 ألف شخص، كما وزع 797 سلة غذائية في مدينة خان يونس، استفاد منها 4.782 فردًا من النازحين، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.