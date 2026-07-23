بسبب قصف إسرائيل - "يونيسكو" تدرج مدينة صور على قائمة التراث المهدد بالخطر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "يونيسكو"، اليوم الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور القديمة في جنوبي لبنان، التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة "إكس".

ولاحظت مذكرة لمنظمة "يونيسكو" التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها الثامنة والأربعين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أن موقع آثار صور "تعرّض لإصابات مباشرة ولأضرار، وحال حفظه تثير قلقا متزايدا، خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار".

وأضافت المنظمة الأممية أن "الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع"، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدّم من الدولة اللبنانية.

وتقع صور على ساحل جنوبي لبنان، على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وهي من أقدم مدن العالم المتوسطي، وقد نزح عدد كبير من سكانها بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الجيش الإسرائيلي.

وتضم صور موقعَين محميين مدرجين على قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"، يحتويان خاصة على آثار للإمبراطورية الرومانية، بينها قوس النصر، ومضمار لسباق الخيل يعودان إلى القرن الثاني الميلادي، وقد أُصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في حزيران/ يونيو بضربة إسرائيلية.

واتهم وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، إسرائيل بمخالفة اتفاقية لاهاي التي تُلزم أطراف النزاعات المسلحة الحفاظ على المواقع الثقافية، واتهمها كذلك بعدم احترام "الدروع الزرقاء"، وهي شارات رمزية اقرتها لجنة مرتبطة بـ"يونيسكو" لحماية مواقع أثرية لبنانية، من بينها صور.

المصدر : وكالات