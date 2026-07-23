ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 43 قتيلًا و177 مصابًا

فيضانات باكستان

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 43 قتيلًا و177 مصابًا، نتيجة الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من مناطق البلاد، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئات إدارة الكوارث.وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب أن الأمطار الموسمية أسفرت منذ بداية الموسم عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 154 آخرين، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفاة ناجمة عن جرف السيول أو احتجاز أشخاص داخل مجاري المياه حتى الآن.وحذرت الهيئة من احتمالية وقوع فيضانات حضرية وسيول مفاجئة خلال الأيام المقبلة مع استمرار هطول الأمطار، داعية السكان إلى توخي الحيطة واتباع إرشادات السلامة.وفي إقليم خيبر بختونخوا، أفادت هيئة إدارة الكوارث بمقتل 22 شخصًا وإصابة 23 آخرين جراء انهيار أسقف وجدران المنازل، إضافة إلى حوادث ناجمة عن السيول في عدد من المناطق.وأضافت الهيئة أن الأمطار تسببت في تضرر 37 منزلًا، بينها 8 منازل دُمرت بالكامل، فيما تعرض 29 منزلًا لأضرار جزئية، وسط استمرار جهود الجهات المختصة لمتابعة الأوضاع وتقديم الدعم للمتضررين.