مقتل جندي وإصابة أربعة في تحطم مروحية عسكرية بالتشيك

حوادث تحطم الطائرت في التشيك

قاعدة ناميست ناد أوسلافو

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الجيش التشيكي، الخميس، مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر تحطم مروحية عسكرية داخل قاعدة ناميست ناد أوسلافو جنوب شرق العاصمة براغ.وأوضح الجيش، في منشور عبر منصة «إكس»، أن مروحية من طراز «فينوم» تحطمت في قاعدة المروحيات الثانية والعشرين، وكان على متنها خمسة جنود.وأضاف أن فرق الطوارئ انتشرت في موقع الحادث فور وقوعه.وفي تحديث لاحق، أكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة أربعة آخرين، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى تتمثل حاليا في تقديم الرعاية والدعم الكاملين للمصابين ولأسرهم.وأضاف الجيش أنه يجري التواصل أيضا مع عائلة الجندي القتيل، لتقديم كل المساعدات اللازمة لها في هذه الظروف.وتقع قاعدة ناميست ناد أوسلافو على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق براغ.وذكرت الناطقة باسم الشرطة الإقليمية، دانا سيرتكوفا، لوكالة «سي تي كيه» الإخبارية، أن الشرطة أُبلغت بالحادث عند الساعة 12:11 ظهرا بالتوقيت المحلي، الموافق 10:11 بتوقيت غرينتش.