أمريكا تنبه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى احتمال إغلاق مجالات جوية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - نبهت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط إلى احتمال إغلاق مجالات جوية بسبب تصعيد محتمل، وذلك حسبما ذكرت قناة العربية.وفي وقت سابق أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا أمنيًا عالميًا للمواطنين الأمريكيين على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت قناة العربية.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في دول الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاستعداد لاحتمال إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية نتيجة التطورات الأمنية المتسارعة.

وأكدت أنها تواصل متابعة الأوضاع عن كثب، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السفارات والقنصليات الأمريكية، ومتابعة المستجدات المتعلقة بحركة السفر والأمن في الدول التي يقيمون فيها.

