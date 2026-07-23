رابطة "آسيان" تدعو إلى مرور "بدون عوائق" في مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مرور "بدون عوائق" عبر مضيق هرمز ودافعت عن حرية الملاحة البحرية وذلك في بيان مشترك صدر في ختام مباحثاتها في الفلبين اليوم الخميس.

ودعا بيان الرابطة إلى ضبط النفس.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يزور المنطقة هذا الأسبوع، حذّر الأربعاء مبعوثي "آسيان" من أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل "سابقة خطيرة".

وقال روبيو "هناك مبدأ جوهري يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد".

ودافع بيان منظمة "آسيان" عن "حرية الملاحة والتحليق فوق المضائق".

ودعا النص خصوصا إلى "استعادة حركة العبور الآمنة والمتواصلة بلا عوائق للسفن والطائرات في مضيق هرمز"، إذ أدى إغلاق المضيق إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط.