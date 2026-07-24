المنظمة البحرية الدولية تدين الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر

الهجمات على الملاحة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيز، بشكل قاطع أحدث الهجمات التي استهدفت الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أنها غير مبررة، وتعرض حياة البحارة للخطر، وتهدد أمن الملاحة الدولية، والبيئة البحرية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.وأوضح في بيان أن البحر الأحمر يُعد ممرًا بحريًا حيويًا للتجارة الدولية، محذرًا من أن استمرار الهجمات على السفن في المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، وتعطيل حركة التجارة، وتقويض مبدأ حرية الملاحة.وأعرب رئيس المنظمة البحرية الدولية عن قلقه إزاء احتمالات التلوث الناجمة عن الحوادث الأخيرة في البحر الأحمر، والحوادث السابقة في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن المنظمة البحرية الدولية تواصل متابعة التطورات، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة.