ترامب يحذّر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران

تحقيق في تزويد إيران بالمساعدة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين بأنهما لم يقوما بهذه الخطوة حتى الآن.وقال ترامب عبر شبكته "تروث سوشال": "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين، وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".وجاء تعليق ترامب في ضوء تقارير أفادت بأن واشنطن تحقق فيما إذا كانت موسكو وبكين تزودان إيران بمعلومات دقيقة، إثر سلسلة من الضربات على قواعد أمريكية.وأوضح الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني أبلغه خلال لقائهما في بكين في مايو أنه لن يسلح إيران تحت أي ظرف، مضيفًا: "بالنظر إلى علاقتنا، فأنا أصدقه".ولفت ترامب إلى أن بوتين قطع وعدًا مماثلًا رغم الحرب في أوكرانيا، وتابع: "هو يدرك أنني لا أبيع أسلحة لأوكرانيا، بل لدول الناتو (حلف شمال الأطلسي). إنهم يدفعون الثمن كاملًا. أما كيفية توزيع هذه الأسلحة فلا علم لي بها".