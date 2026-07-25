روبيو: إيران ليست مستعدة لصفقة وستدفع ثمناً باهظاً

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن إيران تواصل التطلع إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة وتستجدي ذلك بشكل مباشر وغير مباشر، إلا أنها لا تبدو مستعدة فعلياً للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب هو من يقود المفاوضات بشأن هذا الملف بنفسه.

وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن الإيرانيين يوافقون على بعض الأمور ثم يعودون للمطالبة بتغيير بنود الاتفاق، متوعداً بأن الثمن الذي تدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها. ورداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول مبدأ "العين بالعين"، أشار روبيو إلى أن الرئيس ترامب سيقول الأمر نفسه، مؤكداً أن إيران تدفع بالفعل ثمناً باهظاً، خاصة بعد أن جذبت الحوثيين مجدداً إلى هذا النزاع، معرباً عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.

وفي سياق آخر يتعلق بالطاقة، أكد الوزير الأمريكي أن أي اتفاق تبرمه واشنطن بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع أي دولة سيتضمن شروطاً صارمة لضمان عدم الاستخدام لأغراض عسكرية. ووصف المملكة العربية السعودية بالشريك الاستراتيجي المهم، مشيراً إلى أنه من المنطقي إبرام اتفاق نووي معها ضمن هذه الضوابط.

وعلى صعيد المواقف الدولية، تطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، موضحاً أنها حرب دموية تشهد استهدافاً روسياً لعمق الأراضي الأوكرانية.

وأكد روبيو رغبة واشنطن في رؤية نهاية لهذه الحرب، واستعداد بلاده للعب دور إيجابي وبناء لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين سيتطلب الكثير من العمل والجهود المعقدة.

المصدر : وكالات