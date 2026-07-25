الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعرب هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذراً من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي.

وقال المبعوث، في بيان، إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، مؤكداً أن أولويته لا تزال تتمثل في الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى نزاع واسع النطاق، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن الأعمال التصعيدية تهدد بجر اليمن إلى مزيد من الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعاً شديدة التقلب، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يزال من الممكن تغيير مسار الأحداث والانتقال إلى مفاوضات تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن، مع وضع مصالح اليمنيين في صدارة الأولويات.

وأكد أن التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض لن يسهم فقط في إنهاء الأزمة اليمنية، بل سيشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار الإقليمي.