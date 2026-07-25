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الصين: ضرورة الحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية

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الصين: ضرورة الحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أكدت الصين، أمس، ضرورة احترام سيادة مختلف دول منطقة الخليج وأمنها والحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي قوله إن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بما يدفع نحو سرعة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأظهرت بيانات أولية لتتبع حركة الشحن البحري أن معدل العبور من مضيق هرمز هو حالياً ثلاث سفن فقط على مدى الأيام ​الثلاثة الماضية. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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