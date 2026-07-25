أوروبا تحت النار.. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في فرنسا وإسبانيا

حرائق إسبانيا وفرنسا

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات في إسبانيا وفرنسا، إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات البلدين.وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أشار إلى إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد.إضافة إلى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي في فرنسا.وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت كذلك إجلاء 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق، في وقت تتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد.