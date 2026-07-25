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رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق

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أ ف ب - مدريد 0 تبليغ

  • رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق 1/3
  • رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق 2/3
  • رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق 3/3

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن حماية الأرواح تمثل الأولوية القصوى في مواجهة حرائق الغابات المندلعة قرب العاصمة مدريد.
وأشار إلى أن جهود السيطرة على النيران ستكون معقدة خلال الساعات المقبلة.

حرائق مدريد

وقال سانشيز، خلال زيارته إحدى القرى الواقعة ضمن نطاق الحرائق، إن جميع الجهود تتركز على إنقاذ السكان وحماية المناطق المأهولة.
رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق - وكالات
رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق - وكالات

وحذر من أن تطورات الأحوال الجوية، ولا سيما اتجاهات الرياح وسرعتها، تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق، رغم انخفاض درجات الحرارة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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