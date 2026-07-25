رئيس وزراء إسبانيا محذرًا: من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق

حرائق مدريد

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن حماية الأرواح تمثل الأولوية القصوى في مواجهة حرائق الغابات المندلعة قرب العاصمة مدريد.وأشار إلى أن جهود السيطرة على النيران ستكون معقدة خلال الساعات المقبلة.وقال سانشيز، خلال زيارته إحدى القرى الواقعة ضمن نطاق الحرائق، إن جميع الجهود تتركز على إنقاذ السكان وحماية المناطق المأهولة.وحذر من أن تطورات الأحوال الجوية، ولا سيما اتجاهات الرياح وسرعتها، تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الحرائق، رغم انخفاض درجات الحرارة.