ضربات مركزة تربك الحوثي

صعّدت القوات اليمنية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي، باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة ومواقع قتالية في محافظتي مأرب والجوف، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الحوثيين يواصلون الزج باليمن في أزمات متلاحقة خدمة للأجندة الإيرانية. ويأتي التصعيد بعد إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت قدرات عسكرية مرتبطة بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، في مؤشر إلى انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر تركيزاً على تقويض البنية العسكرية للميليشيا وحماية الممرات البحرية الدولية.

ضربات مركزة

أعلن التلفزيون اليمني، السبت، تنفيذ ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، إلى جانب مواقع عسكرية في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر. وأكد أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، في إطار تصعيد ميداني يستهدف تقليص قدراتها العسكرية ومنع استخدامها مواقع الإطلاق في تهديد المناطق المحررة وخطوط الملاحة.

رسائل سياسية

تزامناً مع التطورات الميدانية، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن ميليشيا الحوثي «تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني»، معتبراً أن كل فرصة للتهدئة تتحول إلى محطة جديدة للتصعيد بسبب إصرار الميليشيا على مواصلة الانقلاب وإطالة أمد الصراع.

وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل ردع التهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك التزاماً بأمن اليمن والمنطقة والسلام العالمي.

لا خيار

وأوضح العليمي أن استمرار الحوثيين في نهج التصعيد لن يغيّر من إرادة اليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن الميليشيا لا تملك خياراً سوى الاستجابة لإرادة الشعب اليمني، وأن مواصلة التصعيد ليست سوى استنزاف لما تبقى من مقدرات البلاد وإهدار لفرص السلام والاستقرار.

حماية الملاحة

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحاً أن الأهداف المدمرة ترتبط بقدرات استخدمتها الميليشيا في تهديد السفن التجارية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العمليات لم تستهدف ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن جميع موانئ المحافظة لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة البحرية، وأن الضربات انحصرت في أهداف عسكرية مرتبطة بالتهديد البحري.

دعم مستمر

وأشار المالكي إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر يمثل عملاً وصفه بالجبان والمتهور، ويضاف إلى سجل الميليشيا في الإرهاب البحري، مؤكداً استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الحوثية وتعزيز أمن الملاحة الدولية.