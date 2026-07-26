بعد توقف الضربات.. ترامب يمنح الدبلوماسية هامشًا للتحرك مع إيران

تطورات حرب إيران وأمريكا

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران "هامشاً محدوداً" للاستمرار، وذلك بعد توقف الضربات الأميركية على إيران لليلتين متتاليتين.وأوضح والتز، في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، أن الولايات المتحدة لا تزال في حالة جاهزية لتنفيذ ضربات إضافية إذا اقتضت الحاجة.وأشار إلى إرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ترامب يتيح فرصة محدودة للمسار الدبلوماسي.وكان الجيش الأميركي قد أعلن، قبل يوم الجمعة، تنفيذ ضربات ضد إيران على مدى 13 ليلة متتالية، في أكبر حملة عسكرية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل حيز التنفيذ.