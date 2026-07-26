الإعصار "نول" يضرب الصين مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة

سرعة الرياح

مخاطر الكوارث

إلغاء رحلات جوية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - ضرب الإعصار "نول" جنوب الصين الأحد مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما استدعى إطلاق عمليات إنقاذ طارئة، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، ليكون الأقوى الذي يضرب البلاد هذا العام.قبل وصوله إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح الأحد، أجلت السلطات أكثر من 340 ألف شخص وعلّقت العمل وخدمات القطارات.كما يتسبب الإعصار في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران.وبلغت عين الإعصار اليابسة قرابة الساعة 03,50 (19,50 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مدينة بينغهاي في مقاطعة غوانغدونغ، على بعد حوالى 80 كيلومترًا شمال شرق هونغ كونغ، وفق قناة "سي سي تي في" العامة.وناهزت سرعة الرياح قرب عين الإعصار عند وصوله إلى اليابسة 162 كيلومترا في الساعة. وقالت "سي سي تي في" إن ذلك يجعل "نول" أقوى إعصار يضرب البلاد حتى الآن خلال العام 2026.قبل أن يشتد فوق بحر الصين الجنوبي السبت، كان الإعصار قد خلّف دمارًا واسعًا بعدما مرّ بمحاذاة الجزر الواقعة في أقصى شمال الفيليبين.وأعلنت الوكالة الحكومية الفيليبينية المعنية بإدارة الكوارث الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين.أشار المجلس الوطني الفيليبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إلى إجلاء أكثر من 9300 شخص، وتضرر 235 منزلا.وشهد جنوب الصين صباح الأحد رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة، فيما تناثر الحطام على الطرق، وفق ما أظهرت لقطات لكاميرات مراقبة.رفعت سلطات غوانغدونغ الصينية مستوى الاستجابة للطوارئ والكوارث في المقاطعة إلى الدرجة الثالثة من حيث الشدة، ثم إلى الدرجة الثانية، خلال تحديثات متتالية صباح الأحد.أُلغيت ما لا يقل عن 350 رحلة جوية مغادرة وقادمة من مطار هونغ كونغ الأحد، وفق الموقع الإلكتروني للمطار.كما أفادت سلطات المدينة بإصابة 21 شخصا جراء الإعصار، في حين سجّلت 300 بلاغ عن سقوط أشجار وثمانية بلاغات عن حدوث فيضانات.وأعلن مرصد هونغ كونغ أن الإعصار "نول" يتحرك بثبات نحو الداخل في مقاطعة غوانغدونغ ويضعف تدريجيًا، إلا أن رياحًا قوية لا تزال تؤثر على أجزاء عديدة من هونغ كونغ، مع هبوب رياح عاتية أحيانًا في المناطق المرتفعة.