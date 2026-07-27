دون ضحايا.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب شرقي كولومبيا

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب شرقي كولومبيا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مونتيري في كولومبيا، وعلى عمق 12 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال.