الارشيف / اخبار العالم

دون ضحايا.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب شرقي كولومبيا

0 نشر
واس - بوغوتا 0 تبليغ

  • دون ضحايا.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب شرقي كولومبيا 1/2
  • دون ضحايا.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب شرقي كولومبيا 2/2

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب شرقي كولومبيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مونتيري في كولومبيا، وعلى عمق 12 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا