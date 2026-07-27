10 قتلى و23 مصابًا.. فيضان خاطف يحول رحلة سياحية إلى مأساة في الصين

الفيضانات في الصين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أسفر فيضان مفاجئ ضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، اليوم، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 آخرين.وتسببت أمطار غزيرة في تدفق السيول واجتياح منطقة سياحية كان يوجد فيها عدد من المتنزهين.ودفعت إدارتا الأمن العام والإطفاء والإنقاذ بفرق متخصصة إلى موقع الحادث.فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى المفقودين وتأمين العالقين.وأفادت السلطات بأن عدداً من السياح كانوا يقيمون في مخيمات داخل المنطقة الطبيعية بمحافظة ويوان التابعة لمدينة دينغشي، قبل أن تباغتهم السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة وتحاصرهم.