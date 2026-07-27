رئيس الوزراء البريطاني الجديد: سأختلف مع ترامب في هذه الحالة

مواصلة تعزيز العلاقات

آندي بورنم

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، الأحد، أنه لن يتردد في إبداء اختلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا اقتضت المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة ذلك، مشدداً على أن أولويته ستكون الدفاع عن مصالح بلاده.وقال بورنم، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه لا يستبعد تبني مواقف تختلف عن مواقف ترامب عندما يكون ذلك في مصلحة المملكة المتحدة، مضيفاً أنه سيقيّم علاقته بالرئيس الأمريكي بناءً على أفعاله.وأشار إلى أنه لمس "وداً كبيراً" من ترامب خلال أول اتصال هاتفي بينهما بعد توليه رئاسة الوزراء، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.ورداً على سؤالين متتاليين بشأن ما إذا كان يثق في ترامب، تجنب بورنم إعطاء إجابة مباشرة، مكتفياً بالقول إن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وإن على الدول التكيف مع هذه المتغيرات.وكان ترامب قد رحب بتولي بورنم رئاسة الحكومة البريطانية، مؤكداً عبر منصة "تروث سوشال" أن رئيس الوزراء الجديد أمامه الكثير من العمل، لكنه قادر على إنجازه، وأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة.وفي سياق متصل، امتنع وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينغ أيضاً عن الإجابة بشكل مباشر بشأن ثقته في ترامب، قائلاً إنه لا يعرف الرئيس الأمريكي على المستوى الشخصي، لكنه يثق في الولايات المتحدة.