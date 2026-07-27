بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار سبيلًا إلى السلام في الشرق الأوسط

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - جدّد البابا لاوون الرابع عشر بابا الفاتيكان في مقره في كاستل جاندولفو، دعوته إلى التفاوض لبلوغ حل سياسي منصف في الضفة الغربية وغزة، وطالب أطراف حرب الشرق الأوسط بالحوار والدبلوماسية للتوصل إلى السلام.

وقال: أتابع بقلق استمرار العنف وتفاقمه في الأرض المقدسة، والذي حصد في الآونة الأخيرة أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف: أُطلق نداءً حارًا من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة لبلوغ حل سياسي منصف، يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري.

وتابع: "أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفًا ودمارًا، وعرّض للخطر حياة العديد من المدنيين، وسبّب نقصًا في مياه الشرب والتيار الكهربائي، من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتحَ مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة.