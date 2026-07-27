إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت إيران استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في الوقت ذاته تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز.

ونقلت قناة العربية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله، إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرًا، كما يواصل الوسطاء تحركاتهم، في مؤشر على بقاء قنوات التواصل مفتوحة رغم التوتر العسكري.

الحوار العادل لحل الأزمات

وفي تصريحات متزامنة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مشددًا على أن إيران لا تزال تدعم المسارات السياسية.

وجاءت تصريحات خطيب زاده خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، واتهم خلالها الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي تتعرض، بحسب تعبيره، لانتهاكات متكررة، وأن الدبلوماسية أصبحت موضع استخفاف.



ضمان حرية الملاحة السلمية

وأكد زاده أن بلاده ملتزمة بضمان حرية الملاحة السلمية للسفن في مضيق هرمز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنها لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأضاف أن إيران، شأنها شأن أي دولة، لا يمكنها المساومة على أمنها القومي.