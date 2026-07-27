رومانيا تستدعي السفير الروسي احتجاجًا على انتهاك مجالها الجوي

مسيرات من طراز "شاهد"

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت رومانيا أنها ستستدعي السفير الروسي بعدما أسقط جيشها ثالث مسيّرة خلال 3 أيام.وشهدت رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تتشارك حدودًا مع أوكرانيا، توغلات متكرّرة لطائرات مسيّرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، لكنها لم تُسقط أيا منها حتى يوم الجمعة الماضي.وقال وزير دفاع رومانيا رادو ميروتا في منشور على تطبيق فيس بوك، إن مقاتلة رومانية من طراز إف-16 أسقطت أمس الأحد طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود بعد 5 دقائق من دخولها المجال الجوي للبلاد.وأعلنت وزيرة الخارجية أوانا تويو على تطبيق إكس أن رومانيا ستستدعي السفير بعد انتهاكات متكررة.وقال الرئيس نيكوشور دان الأحد، مستندًا إلى نتائج تحقيق، إن المسيّرة التي أُسقطت الجمعة كانت من طراز "شاهد" إيرانية التصميم، وهي المسيرات التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في شأن المسيّرتين الأخريين اللتين أسقطتا السبت والأحد.وأضاف على تطبيق إكس: من غير المقبول وغير المحتمل أن تواصل روسيا الاتحادية انتهاك المجال الجوي لرومانيا الذي يُعد أيضًا مجالًا جويًا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.وسجّلت رومانيا عشرات حوادث اختراق مجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ففي مايو اصطدمت إحدى المسيّرات بمبنى سكني في مدينة جالاتس الحدودية مع أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.وفي عام 2025، أقرّ البرلمان الروماني قانونًا يتيح إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد.