أكسيوس: تقدّم في محادثات إيرانية عُمانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين إقليميين مطلعين على المفاوضات، مساء اليوم السبت، أن تقدماً تحقق في المحادثات التي يجريها وفد عُماني في طهران، بهدف التوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب المصدرين، قد تتوصل عُمان وإيران إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُعرض الاتفاق المقترح بعد ذلك على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليقرر ما إذا كانت واشنطن ستقبله.

وتزامنت المحادثات مع امتناع ترمب عن الموافقة على تنفيذ ضربة أميركية جديدة ضد إيران الجمعة، بعدما تلقى خطة مشابهة لضربات الأيام السابقة.

المصدر : وكالات