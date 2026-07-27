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رومانيا تطرد موظفًا في السفارة الروسية بعد انتهاك مجالها الجوي

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أ ف ب- بوخارست 0 تبليغ

  • رومانيا تطرد موظفًا في السفارة الروسية بعد انتهاك مجالها الجوي 1/3
  • رومانيا تطرد موظفًا في السفارة الروسية بعد انتهاك مجالها الجوي 2/3
  • رومانيا تطرد موظفًا في السفارة الروسية بعد انتهاك مجالها الجوي 3/3

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:19 مساءً كتب شريف احمد - طردت رومانيا الإثنين موظفا في السفارة الروسية في "رد حازم" على انتهاك مسيّرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن رومانيا أبلغت السفير الروسي "بقرار اعتبار عضو في بعثة روسيا الاتحادية في بوخارست شخصا غير مرغوب فيه، مع الطلب منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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