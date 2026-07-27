رومانيا تطرد موظفًا في السفارة الروسية بعد انتهاك مجالها الجوي

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الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:19 مساءً كتب شريف احمد - طردت رومانيا الإثنين موظفا في السفارة الروسية في "رد حازم" على انتهاك مسيّرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي.وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن رومانيا أبلغت السفير الروسي "بقرار اعتبار عضو في بعثة روسيا الاتحادية في بوخارست شخصا غير مرغوب فيه، مع الطلب منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام".