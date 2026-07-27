الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات إلى فرنسا وإسبانيا لمكافحة الحرائق

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقت إسبانيا وفرنسا، حيث تسببت حرائق الغابات في نزوح أكثر من 300 ألف شخص، طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه حتى اليوم الاثنين، تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد.

وقالت المفوضية إنه من المتوقع أيضا وصول مروحيتين من ألمانيا وطائرتين من تركيا.

وتسلمت إسبانيا حتى الآن ست طائرات من اليونان وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى ثلاثة فرق برية من البرتغال تضم 134 رجل إطفاء و41 مركبة.

وتم تنظيم هذا الدعم وتمويله من خلال آلية الاستجابة للأزمات التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية الحماية المدنية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب، "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها".

وأضافت لحبيب "إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران".