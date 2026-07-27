هل عادت المفاوضات بين طهران وواشنطن؟.. "الخارجية الإيرانية" توضح

الملاحة في مضيق هرمز

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:07 مساءً كتب شريف احمد - أفادت الخارجية الإيرانية الاثنين بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا بين طهران والولايات المتحدة، رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا.وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين "قد ينقل إلينا الوسطاء رسالة من الجانب الأميركي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. لكن في الوقت الحالي، لا نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".وأضاف أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران طلبت التفاوض هي فبركات يروّج لها الجانب الآخر كل فترة".واستأنفت إيران والولايات المتحدة الأعمال العدائية في السابع من يوليو، مع انهيار الجهود الدبلوماسية في ظل استمرار التباين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وتشدد طهران على أن حركة الملاحة في المضيق لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب، وتتمسك بأن تكون خاضعة لإشرافها بالتشاور مع عُمان المطلة على الجانب الآخر من مضيق هرمز.وتحدث الجانبان عن احتمال فرض "بدل خدمات" على السفن الساعية لعبور الممر.وأعاد الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة سفنا عدة أدراجها، آخرها ست سفن مُنعت من المرور عبر مسار مغاير لذلك الذي حددته طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.