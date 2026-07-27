رومانيا تصعّد ضد موسكو بطرد دبلوماسي روسي إثر انتهاكات جوية

حوادث اختراق المجال الجوي

انتهاكات متكررة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:07 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت رومانيا، الاثنين، طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست، في خطوة وصفتها بأنها "رد حازم" على تكرار انتهاك الطائرات المسيّرة الروسية لمجالها الجوي.وذكرت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، أنها أبلغت السفير الروسي فلاديمير ليباييف باعتبار أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام.وجاء القرار بعد سلسلة من حوادث اختراق المجال الجوي، إذ أسقطت رومانيا ثلاث طائرات مسيّرة خلال ثلاثة أيام في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سُجل، الاثنين، اختراق جديد للأجواء الرومانية.كما عرضت السلطات الرومانية على السفير الروسي أجزاءً من حطام طائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، قالت إنها أُسقطت بواسطة مقاتلة رومانية من طراز "إف-16"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تُستخدم في الهجمات الروسية على أوكرانيا.ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، شهدت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تكراراً لحوادث اختراق الطائرات المسيّرة الروسية لمجالها الجوي، وسقط بعضها داخل أراضيها.وفي مايو الماضي، أُصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيّرة على مبنى سكني في رومانيا، ما دفع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تحذير موسكو من تكرار هذه الانتهاكات.وكان البرلمان الروماني قد أقر عام 2025 قانوناً يجيز للسلطات إسقاط أي طائرة مسيّرة تنتهك المجال الجوي للبلاد.